Taxibus: plus de minibus STIB mais l’offre sera maintenue, assure Elke Van Den Brandt

La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) a confirmé mardi le maintien de l’offre Taxibus à destination des PMR à Bruxelles, mais seulement à l’aide de taxis qui ont desservi 83% des courses en 2025. Motif: le coût élevé qu’impliquerait le remplacement des minibus de la STIB arrivés en fin de vie, a-t-elle expliqué mardi en commission de la Mobilité du Parlement bruxellois.

Répondant à une question d’Oliver Rittweger (PTB), la ministre a rappelé qu’une dotation de 6.700.000 euros était prévue dans le budget 2026 pour garantir la continuité et la soutenabilité du service. D’après la ministre, en 2025, le service représentait 168.847 courses, dont 83% en taxi et 17% en minibus de la STIB, ces derniers ne couvrant structurellement qu’environ 15% des trajets.

Le choix de renoncer aux minibus de la STIB s’explique notamment par le fait que le maintien du modèle actuel nécessiterait ±4,5 millions d’euros d’investissement pour les remplacer.

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Sur le plan des coûts, une course en taxi revient à 35-40 euros, contre 50-55 euros et jusqu’à 74,3 euros via la STIB, soit un coût significativement plus élevé (+37,5% ou plus), a encore souligné la ministre de la Mobilité.

D’après celle-ci, les minibus de la STIB ont plus de 300.000 kms au compteur, ce qui explique les nombreuses pannes qu’ils rencontrent. Les réparations systématiquement effectuées jusqu’ici afin de continuer à garantir le service sont toutefois de plus en plus coûteuses. “En déléguant cette mission aux taxis, le gouvernement a fait le choix de garantir la continuité du service tout en limitant l’augmentation des coûts d’exploitation. L’alternative aurait été de réduire le service au regard de l’enveloppe disponible, ce qui n’est pas selon moi acceptable“, a-t-elle insisté.

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