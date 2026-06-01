 Aller au contenu principal
BX1

Nouvelle semaine de mobilisation dans les écoles, les élèves du lycée Emile Max manifestent pour soutenir leurs professeurs

La mobilisation continue dans le monde enseignant. Face aux réformes du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’inquiétude et la colère persistent. Les raisons de la colère des manifestants sont nombreuses : hausse du minerval, augmentation de la charge de travail sans revalorisation salariale ou encore la fin de la gratuité des repas scolaires dans certaines écoles.

Ce lundi matin, au lycée Emile Max à Schaerbeek, une centaine d’élèves ont manifesté pour soutenir leurs professeurs. Les cours ont ensuite été annulés pour la journée.

■Reportage de Sarah Uenten

►Lire aussi | Le collectif Mars Attacks se mobilise devant le Parlement de la FWB

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales