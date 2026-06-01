Nouvelle semaine de mobilisation dans les écoles, les élèves du lycée Emile Max manifestent pour soutenir leurs professeurs

La mobilisation continue dans le monde enseignant. Face aux réformes du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’inquiétude et la colère persistent. Les raisons de la colère des manifestants sont nombreuses : hausse du minerval, augmentation de la charge de travail sans revalorisation salariale ou encore la fin de la gratuité des repas scolaires dans certaines écoles.

Ce lundi matin, au lycée Emile Max à Schaerbeek, une centaine d’élèves ont manifesté pour soutenir leurs professeurs. Les cours ont ensuite été annulés pour la journée.

■Reportage de Sarah Uenten

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