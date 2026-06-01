Woluwe-Saint-Pierre : le foodtruck festival fait son retour ce dimanche avec une bourse panini en prime

Une vingtaine de foodtrucks proposeront un véritable voyage culinaire à travers des saveurs venues des quatre coins du monde : spécialités salées, douceurs sucrées et boissons rafraîchissantes raviront tous les palais. Pour déguster tout cela dans la bonne humeur, de la musique et des animations pour petits et grands sont aussi prévues.

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Cette année, le foodtruck festival revient avec une nouveauté : une bourse d’échanges Panini. Si vous collectionnez les vignettes Panini Coupe du Monde 2026, vous pourrez venir rencontrer d’autres passionnés et échanger vos doubles de 15h à 18h sur la Place Dumon.