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Neder-over-Heembeek : le cimetière est en pleine transformation

Le cimetière de Neder-Over-Hembeek est en pleine transformation. De nouveaux ossuaires sont construits et plusieurs parcelles réaménagées. L’objectif est de créer de nouvelles concessions et assurer la capacité du cimetière pour les 50 prochaines années.

■Reportage d’Adeline Bauwin et Yannick Vangansbeek

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