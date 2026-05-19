Nouvelle étude IBSA : Bruxelles au cœur d’un territoire urbain de 2,9 millions de personnes

IBSA publie un nouveau cahier consacré à l’influence territoriale de Bruxelles sur le reste du pays. Réalisée avec la collaboration de Université de Liège, l’étude montre que la dynamique urbaine bruxelloise dépasse largement les frontières administratives de la Région.

Selon ce Cahier n°17, Bruxelles doit être comprise à plusieurs échelles. La première correspond à l’agglomération bruxelloise, soit le tissu urbain continu qui s’étend au-delà des 19 communes, jusque dans certaines zones flamandes et wallonnes. Cet espace urbanisé compte aujourd’hui environ 1,7 million d’habitants, dont 75 % vivent dans la Région bruxelloise.

Mais l’influence de la capitale va encore plus loin. L’étude s’intéresse également au “complexe résidentiel urbain” (CRU), qui englobe les communes dont au moins 20 % des habitants actifs travaillent dans l’agglomération bruxelloise. Cette zone représente une population de 2,9 millions de personnes et illustre le rôle central de Bruxelles dans l’organisation du territoire belge. L’IBSA souligne que cette centralité se traduit notamment par l’importance des déplacements domicile-travail, mais aussi par les enjeux liés au logement, à la mobilité ou au développement économique.

Plus forte croissance démocratique

Entre 2001 et 2025, le complexe résidentiel urbain bruxellois a gagné environ 500.000 habitants, soit la plus forte croissance démographique du pays. Son influence s’est particulièrement étendue vers la Wallonie, jusqu’aux agglomérations de Mons, Charleroi et Namur.

À l’inverse, l’étude constate un recul de cette aire d’influence en Flandre, où le développement économique est davantage réparti entre plusieurs pôles urbains comme Gand, Louvain ou Anvers.

L’étude met également en évidence des dynamiques contrastées selon les régions. En Flandre, la croissance de la population et de l’emploi se concentre surtout à proximité immédiate de Bruxelles. En Wallonie, elle est davantage marquée dans les zones plus éloignées de la capitale.

Pour les auteurs, ces évolutions montrent que les enjeux liés à la mobilité, au logement ou à l’aménagement du territoire dépassent largement les frontières régionales et nécessitent une approche plus globale.

Rédaction

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles