Célébrations au Cinquantenaire pour les 250 ans des E-U : “Il faut faire la distinction entre le régime Trump et l’amitié belgo-américaine”

Le 4 juillet 2026, les États-Unis célébreront les 250 ans de leur indépendance. À cette occasion, Bill White, l’ambassadeur américain, a décidé d’organiser une grande fête au parc du Cinquantenaire. Les célébrations devraient s’étendre sur plusieurs jours et les invités seront soigneusement sélectionnés. Un événement qui ne fait toutefois pas l’unanimité. Nos invités ce soir sont Geoffroy Coomans, député bruxellois et conseiller communal MR, et Benedetta De Marte, conseillère communale Ecolo.

Le 250ᵉ anniversaire des États-Unis sera célébré au parc du Cinquantenaire le 28 juin prochain. Des milliers de personnes sont attendues et un important dispositif de sécurité sera mis en place. Mais cet événement suscite de nombreuses réactions, notamment du côté des associations. Une lettre ouverte, lancée à l’initiative de l’Extinction Rebellion, a notamment été adressée à Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Pour rappel, la gestion du parc du Cinquantenaire relève du gouvernement fédéral et de Bruxelles Environnement. La Ville de Bruxelles est uniquement responsable de la sécurité et du déploiement des forces de police sur le site.

Geoffroy Coomans estime qu’en tant que capitale de l’Europe mais aussi pour le rayonnement de la ville, ces célébrations doivent avoir lieu. Mais le député insiste sur le fait que l’on célèbrera les Etats-Unis et non Donald Trump.

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Pour la conseillère Ecolo, cette fête est une très mauvaise idée. Benedetta De Marte déplore également la durée de la fermeture du parc. “Le parc du Cinquantenaire est l’un des principaux poumons de notre ville. Et là, on parle d’une période qui commence au tout début de l’été. Une période avec des températures très élevées. Ce parc c’est vraiment un jardin pour tous ceux qui n’en ont pas. Hier, au conseil communal, on nous a fait voter une autorisation pour 12 jours durant lesquels les organisateurs de l’évènement demandent qu’il y ait un contrôle des entrées et des sorties au niveau du parc !”

De gros moyens seront également déployés sur place, tels qu’une parade d’avions et un feu d’artifice. “ Je suis d’accord sur le principe de cette fête, mais il y a plein de conditions. J’estime que nous devons être extrêmement prudents par rapport aux feux d’artifice. On doit notamment prendre en compte le bien-être animal. Nous devons être extrêmement vigilants par rapport au passage d’avions. Moi je n’y suis pas favorable. Nous devons également être vigilants sur le fait de ne pas occasionner de nuisances pour les riverains. Nous devons donc fixer des règles et ce cadre-là doit être respecté. “

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■ Interview dans Bonsoir Bruxelles