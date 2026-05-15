“On devra demander aux clients de fumer à dix mètres de l’établissement” : terrasses et bars à chicha dans le viseur des nouvelles mesures anti-tabac

Le gouvernement fédéral poursuit son offensive contre le tabac. L’objectif du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke est d’atteindre une “génération sans tabac” d’ici 2040. Aujourd’hui, environ 15 % des Belges fument chaque jour. Invités de l’émission Bonsoir Bruxelles, Matthieu Léonard, président de la Fédération Horeca et Martial Bodo, tabacologue à l’institut Jules B ordet, ont débattu de ces nouvelles mesures et de leurs conséquences.

Depuis janvier 2025, plusieurs mesures sont déjà entrées en vigueur. Les cigarettes électroniques jetables, très populaires chez les jeunes, ont été interdites. Les zones sans fumée ont également été largement étendues : il est désormais interdit de fumer dans de nombreux parcs, devant les écoles ou encore aux abords des hôpitaux.

En avril 2025, une nouvelle étape a été franchie avec la disparition des paquets de cigarettes des rayons visibles des magasins. La vente de tabac dans les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés a également été interdite. Une mesure toutefois récemment freinée par la Cour constitutionnelle, qui a jugé le dispositif actuel discriminatoire. Le gouvernement devra donc adapter la réglementation.

D’autres restrictions sont déjà prévues pour les prochaines années. À partir du 1er janvier 2027, il sera interdit de fumer ou de vapoter sur toutes les terrasses Horeca, mais aussi dans les fumoirs publics et les bars à chicha. Dès le 1er septembre 2028, les arômes dans les cigarettes électroniques seront également bannis.

Pour Martial Bodo, ces restrictions répondent avant tout à l’évolution des habitudes de consommation chez les jeunes : “Les nouveaux produits du tabac performent. La cigarette classique s’estompe mais elle est relayée par la fameuse puff. Chez les 11-20 ans, c’est le produit le plus consommé. Ces mesures servent aussi à dénormaliser l’action de fumer dans des lieux bien spécifiques pour éviter que des jeunes reproduisent des comportements qu’ils voient autour d’eux“. Le tabacologue insiste sur la nécessité de limiter l’exposition des plus jeunes aux comportements tabagiques, alors que la cigarette électronique et les produits dérivés gagnent du terrain auprès des adolescents et jeunes adultes.

L’Horeca inquiet pour ses clients et ses établissements

Du côté de l’Horeca, le ton est tout autre. Matthieu Léonard estime que ces nouvelles interdictions risquent surtout de compliquer la gestion des établissements et de détériorer l’expérience des clients :”Dans nos établissements, on fait en sorte qu’il y ait du vivre ensemble et que chacun se respecte. Mais là, on va devoir dire à certains d’aller fumer à dix mètres de l’établissement. Pas une seule seconde je vais demander ça à mes clients honnêtement“.

Le président de la Fédération Horeca conteste également l’argument de la protection des mineurs dans certains lieux ciblés par les futures mesures : “Que ce soit dans nos établissements Horeca ou dans des boîtes de nuit, on n’a pas des jeunes de 12 ou 15 ans. On accueille des adultes qui viennent consommer ce qu’ils veulent pendant leur repas. En général, les enfants ont quitté les restaurants vers 20h ou 21h. Le monde de la nuit, c’est autre chose“.

Les bars à chicha et les clubs de nuit dans le viseur

L’interdiction annoncée des fumoirs et des bars à chicha cristallise particulièrement les tensions. Les professionnels du secteur dénoncent une nouvelle contrainte imposée à des établissements déjà fragilisés par les crises successives et l’accumulation de réglementations. Matthieu Léonard pointe notamment les investissements réalisés ces dernières années dans les systèmes de ventilation des fumoirs : “On va interdire des fumoirs dans des clubs qui sont déjà dans une situation dramatique. Ils ont investi beaucoup d’argent pour mettre en place des systèmes de ventilation et aujourd’hui on leur dit : fini les fumoirs. Les clients vont faire quoi ? Descendre du club à 3h du matin pour fumer une cigarette sur le trottoir ?”

Selon lui, ces sorties répétées à l’extérieur pourraient entraîner de nouvelles nuisances pour les riverains mais aussi des problèmes de sécurité autour des établissements nocturnes. Le secteur craint également une perte de clientèle dans un monde de la nuit déjà fragilisé économiquement.

Avec ces nouvelles interdictions, l’exécutif entend poursuivre sa politique de réduction du tabagisme en limitant toujours davantage les espaces où il est possible de fumer ou vapoter, y compris dans les lieux historiquement associés à cette consommation comme les terrasses, les fumoirs ou les bars à chicha.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h

■ Une interview de Matthieu Léonard et Martial Bodo au micro de Fabrice Grosfilley et Jamila Saidi M’Rabet dans Bonsoir Bruxelles