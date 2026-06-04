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Mobilisation pour l’enseignement : des élèves solidaires de leurs enseignants

La mobilisation contre les réformes de l’enseignement a également trouvé un écho au sein du collège jésuite Matteo Ricci, situé à proximité de la gare du Midi.

Jeudi matin, plusieurs élèves se sont réunis dans l’établissement avant de prendre la direction du centre-ville pour rejoindre les autres manifestants rassemblés rue des Colonies, à proximité du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

■ Reportage de Gilles Chevalier

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