Diffusion des matchs, alcool, pétards : Woluwe-Saint-Lambert impose des règles strictes pour la Coupe du monde

À quelques semaines du Mondial, Woluwe-Saint-Lambert prépare déjà le terrain pour encadrer les soirées football.

Diffuser un match des Diables rouges en terrasse ne sera pas aussi simple cet été à Woluwe-Saint-Lambert. À l’approche de la Coupe du Monde 2026, la commune a adopté ce lundi un règlement de police pour encadrer les retransmissions et limiter les débordements pendant la compétition. Les cafés et restaurants qui souhaitent diffuser les rencontres devront obtenir un accord préalable de la commune. Les demandes devront être introduites au moins trois jours ouvrables avant le match concerné.

La commune impose également plusieurs règles aux établissements horeca : un seul écran par terrasse, une taille maximale de 4 m² et un volume sonore limité. “Le responsable de la terrasse doit régler le niveau sonore de la diffusion de manière à ce qu’il reste confiné à la terrasse”, précise le texte. Les écrans devront également être orientés de manière à ne pas être visibles depuis l’extérieur.

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Les horaires habituels des terrasses resteront également d’application. Une fermeture fixée à 23h du dimanche au jeudi, et à minuit le vendredi et le samedi. Résultat : certaines rencontres disputées tard dans la nuit (ou au petit matin) ne pourront pas être retransmises. Le match Belgique–Nouvelle-Zélande, prévu à 5h à cause du décalage horaire avec l’Amérique du Nord, ne pourra donc pas être diffusé sur les terrasses de la commune.

Verre, alcool fort et pétards interdits

L’arrêté communal cible aussi les comportements à risque autour des rassemblements. Les spiritueux seront interdits dans les établissements qui diffusent les matchs, tout comme les bouteilles en verre ou tout objet pouvant être utilisé comme projectile. Même interdiction pour les feux d’artifice et autres engins pyrotechniques sur l’ensemble du territoire communal pendant toute la durée du tournoi. Les amendes pourront grimper jusqu’à 500 euros pour les adultes et 175 euros pour les mineurs à partir de 16 ans.

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“Nous agissons ainsi à la demande de notre zone de police”, explique le bourgmestre Olivier Maingain (Libr.es) à nos confrères de BRUZZ. La commune évoque les incidents observés lors de précédentes compétitions sportives pour justifier cette décision. Woluwe-Saint-Pierre devrait suivre la même voie, selon son bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés).

La rédaction – Photo : Belga