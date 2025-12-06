Coupe du monde 2026 : L’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande dans l’ouest américain au menu des Diables

Les Diables Rouges disputeront leurs matchs de poule de la Coupe du monde de football 2026 dans l’ouest américain. Comme l’a révélé le tirage au sort vendredi à Washington D.C. (États-Unis), les matchs du groupe G comprenant la Belgique, l’Iran, l’Égypte et la Nouvelle-Zélande se joueront entre les États-Unis, à Seattle et à Los Angeles, et le Canada, à Vancouver.

Le programme précis des Diables Rouges doit être confirmé par la publication du calendrier, prévue samedi à 18h00. Provisoirement, la Belgique prévoit de jouer le lundi 15 juin à Seattle ou à Los Angeles, le dimanche 21 juin à Vancouver ou à Los Angeles et le vendredi 26 juin à Vancouver ou à Seattle.

La FIFA a expliqué préalablement que la procédure de programmation devait “offrir les meilleures conditions possibles à toutes les équipes et aux spectateurs”, notamment télévisés. La version définitive du calendrier sera disponible en mars, à l’issue des barrages.

Dans son projet, la FIFA avait annoncé que les matchs de poule auraient lieu à 18h00, 21h00, 22h00 et 3h00 (heure belge). Si les supporters belges souhaiteront un horaire anticipé, les Diables Rouges pourraient espérer jouer le plus tard possible, pour éviter les fortes chaleurs habituelles dans l’ouest américain en été. Un décalage horaire de 9 heures sépare la Belgique des trois villes susceptibles d’accueillir l’équipe nationale belge en poules.

Le stade BC Place de Vancouver et le stade SoFi d’Inglewood à Los Angeles disposent tous les deux d’un toit, rétractable pour le premier, fixe et translucide pour le second. Le stade Lumen Field de Seattle n’est que partiellement couvert.

En finissant première de son groupe, la Belgique jouerait potentiellement toute sa phase à élimination directe aux États-Unis: le seizième de finale le 1er juillet à Seattle, le huitième de finale le 6 juillet à Seattle, le quart de finale le 10 juillet à Los Angeles, la demi-finale le 14 juillet à Dallas et la finale le 19 juillet à New York.

S’ils finissent bien en tête de leur groupe, les Diables Rouges joueront ensuite contre le 3e du groupe A, E, H, I ou J. S’ils terminent à la 2e place, ils joueront le 2e du groupe D qui comprend les États-Unis, le Paraguay, l’Australie, et le vainqueur du barrage européen impliquant le Danemark, la Macédoine du Nord, la Tchéquie et l’Irlande.

La Belgique peut également se qualifier pour les seizièmes de finale en terminant parmi les meilleurs 3es, auquel cas elle affronterait le 1er du groupe B (Canada, Qatar, Suisse et un barragiste européen) ou le 1er du groupe I (France, Sénégal, Norvège et un barragiste intercontinental).

Belga