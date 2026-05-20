Jupiler Pro League : Deux matchs de suspension avec sursis pour Burgess après ses propos sur l’arbitrage

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l’Union belge (URBSFA) a infligé une suspension de deux matchs avec sursis au capitaine de l’Union Saint-Gilloise, Christian Burgess, en raison de ses propos sur l’arbitrage à l’issue du match perdu 2-1 face à Saint-Trond le 2 mai, pendant lequel l’Union a perdu sa place de leader des playoffs.

Le Comité a également infligé une amende de 1.000 euros au joueur, suivant, comme pour la suspension, la recommandation du parquet de l’Union belge. Celui-ci estimait que ces déclarations laissaient entendre que la compétition n’était pas équitable et qu’il y aurait eu une distribution préméditée de cartons.

“On entend toujours dire que l’arbitrage favorise l’Union“, avait réagi Burgess après le match. “Qui sait ce qui se passe en coulisses, car ce que j’ai vu aujourd’hui était tout sauf en faveur de l’Union. Ça complique le match.” En plus du carton rouge reçu par Kevin Mac Allister, Burgess a également contesté les cartons jaunes distribués à son équipe: “Le mien n’était pas un jaune, celui de Zorgane non plus. Tous les joueurs menacés de suspension reçoivent un carton, c’est drôle“.

Pendant l’audience mardi, le défenseur anglais a reconnu qu’il aurait dû être “plus prudent” dans ses déclarations. “Ce n’était en tout cas pas mon intention de dire qu’il y avait une préméditation dans la distribution des cartons.”

Belga