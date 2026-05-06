Grande opération de propreté dans le quartier Nord-Brabant à Schaerbeek

Une vaste opération de nettoyage a débuté dans le quartier Nord-Brabant à Schaerbeek. Les équipes communales sont mobilisées depuis lundi pour mener des interventions de grande ampleur dans ce quartier confronté à des problèmes récurrents de propreté publique, a indiqué l’échevine schaerbeekoise de la Propreté publique Deborah Lorenzino (DéFI) mercredi.

Les services communaux procèdent notamment au balayage des voiries, au nettoyage à haute pression des trottoirs ainsi qu’au curage des avaloirs. L’objectif est de réaliser un nettoyage “complet et en profondeur” afin de “repartir sur des bases saines” et de restituer un espace public plus propre aux habitants et usagers du quartier.

Pour Deborah Lorenzino, cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de propreté communal récemment adopté par le collège schaerbeekois. L’échevine affirme également que le quartier Nord constitue l’une des priorités de son action. Elle estime que cette intervention doit permettre “d’améliorer durablement l’état de propreté du quartier Nord” et de restaurer un cadre de vie “à la hauteur des attentes légitimes” des personnes qui y vivent, y travaillent ou y circulent.

Prévue sur plusieurs jours, l’opération sera suivie d’autres actions de nettoyage, de sensibilisation et de verbalisation, en collaboration avec Bruxelles Propreté. L’échevine souligne toutefois qu’une amélioration durable de la situation nécessitera une approche “globale et intégrée“. Elle cite notamment des problématiques de criminalité, de logement et de présence de publics en errance dans le quartier, et appelle les différents niveaux de pouvoir à “prendre leurs responsabilités“.

Cette opération de nettoyage intervient alors que Schaerbeek et Saint-Josse ont dressé, mercredi, un premier bilan encourageant de la fermeture administrative nocturne des établissements dans le quartier Nord. Les autorités ont notamment relevé une baisse de certains faits graves durant la tranche 01h00-06h00, tout en appelant à la prudence sur l’interprétation des données.

Belga