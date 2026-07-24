Un enfant blessé après avoir été heurté par un tram sur l’avenue Charles Woeste à Jette

L’enfant a été transporté à l’hôpital mais il n’est pas dans un état grave.

Un enfant a été heurté par un tram ce jeudi vers 20h30 sur l’avenue Charles Woeste à Jette. Selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw, l’enfant n’a pas été coincé sous le tram. Il a été projeté sur le côté avant d’être pris en charge par les secours et transporté vers un hôpital. L’enfant n’est pas dans un état grave. “Les circonstances de l’incident sont inconnues”, précise

La circulation des trams de la ligne 51 a été interrompue durant une trentaine de minutes afin de permettre l’intervention des services de secours et la prise en charge des personnes concernées.

BX1 avec Belga – Photo : Google Street View, Avenue Charles Woeste