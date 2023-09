La Hazard-Mania s’empare d’Anderlecht

Thorgan Hazard était présenté aux supporters anderlechtois, vendredi au Lotto Park. Indésirable au Borussia Dortmund, c’est dans les dernières heures du mercato estival que l’ailier de 30 ans a rejoint le RSCA. “On m’a fait comprendre que je n’étais plus le bienvenu à Dortmund”, a-t-il expliqué.

“Anderlecht est venu quelques semaines avant la fin du mercato” a raconté Hazard. “Je n’y avais pas réfléchi, mais ma situation a encore changé à Dortmund plus tard. On m’a fait comprendre que je n’étais plus le bienvenu et que je n’allais pas jouer”, ce qui l’a encouragé à faire ses valises et se diriger vers la capitale. “Il n’y a pas eu d’autres offres en Belgique, mais bien à l’étranger. Je ne voulais pas partir loin. D’un point de vue familial, c’était plus simple de rester à Dortmund mais tout s’est décidé à la dernière minute.” “Ma première saison à Dortmund, j’ai joué tous les matches. Puis, le directeur sportif et l’entraîneur qui m’avaient fait signer sont partis. Les nouveaux ont eu d’autres idées. C’est le football, parfois ça change et il faut faire avec”, a soupiré le néo-Mauve.

“Anderlecht et ses supporters m’ont donné beaucoup d’intérêt et le projet m’a séduit”, et Hazard a ainsi paraphé un contrat le liant jusqu’en 2026 au club anderlechtois. Il a également reçu un appel de Jan Vertonghen, recruteur de luxe pour le RSCA. “Mais lui, c’était juste parce qu’il voulait jouer aux cartes”, a plaisanté Thorgan.

Le numéro 11 est depuis quelques jours, le second maillot le mieux vendu du club.

■ Reportage de Gilles Joinau, Charles Carpreau et Corinne De Beul