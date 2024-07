Thomas Delaney, prêté à Anderlecht la saison dernière, retourne au FC Copenhague

Le Danois Thomas Delaney, prêté la saison passée à Anderlecht, est de retour au FC Copenhague, avec qui il s’est engagé pour deux ans. Le club danois l’a annoncé samedi. Le milieu de terrain, 32 ans, avait résilié son contrat avec le FC Séville vendredi.

Delaney a débuté sa carrière à Copenhague en 2009 et a totalisé 246 rencontres avec les Lions, remporté cinq titres de champion. Il a quitté le club en janvier 2017 pour rejoindre le Werder Brême, en Allemagne. Un an et demi plus tard, il a rejoint le Borussia Dortmund. Séville l’a recruté en 2021 et l’a prêté à Hoffenheim en janvier 2023.

La saison passée, Delaney a été prêté à Anderlecht, devenant un pion important dans l’entrejeu. Malgré plusieurs blessures, il avait totalisé 25 présences, marquant deux buts et délivrant deux assists.

Le milieu de terrain compte 81 présences en équipe nationale et vient de disputer l’Euro.

Belga – Photo : Belga