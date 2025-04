Messaoudi remonte sur le ring au Bempt, avant de défier le champion d’Europe Molina

Anas Messaoudi, 31 ans, invaincu en seize combats, tous victorieux, dont dix avant la limite, défiera le champion d’Europe EBU des welters (entre 63,502 et 66,678 kg) Samuel Molina (26 ans, 32 victoires dont 15 par KO, 3 défaites), le 2 août à Malaga.

L’ex-champion international IBF n’a plus boxé depuis le 29 février 2024, et sa victoire en deux rounds (par KO technique) contre l’Argentin Luis Ernesto Rueda au Claridge de Saint-Josse. Il remontera toutefois auparavant sur un ring samedi à la Salle du Bempt à Forest, où se déroulera la dixième édition de All Eyez on Brussels. Il s’y mesurera à Joniker Tovar, 25 ans, en six rounds, à cette occasion.

Ce combat de rentrée que Messaoudi a préparé à Mexico City ne sera pas pour autant une formalité, si l’on s’en réfère au palmarès du Vénézuélien: 22 victoires dont 17 par KO, 3 défaites et un nul. Joel Tambwe Djeko (38 ans, 18 victoires dont 9 par KO, 3 défaites et un nul), ex-champion EBU de l’Union Européenne des lourds (+ de 90,718 kg), absent depuis le 11 mars 2023, effectuera également une rentrée en six rounds. Il affrontera dans sa véritable catégorie des lourds-légers (entre 79,378 et 90,718 kg) le Slovaque Vladimir Idranyi (42 ans, 7 victoires, 21 défaites et 2 nuls). La réunion organisée par Yassine Maatala (O1 Sports) comprendra aussi onze combats amateurs, avec la participation de dix clubs bruxellois. Camille Ngoni (Team Messaoudi), Arthur Vandestraeten (Esquive Ixelloise), Yousri Lamine (Team Messaoudi) seront ainsi opposés à des amateurs français de très haut niveau.

Programme du gala de boxe de samedi au Complexe Sportif du Bempt à Forest

Deux combats Élites sont à l’affiche de All Eyez on Brussels X à partir de 18 heures au Complexe Sportif du Bempt, 600 Boulevard de la Deuxième Armée Britannique à Forest: 6 x 3 minutes Welters (entre 63,502 et 66,678 kg): Anas Messaoudi – Joniker Tovar (Ven) Lourds-légers (entre 79,378 et 90,718 kg) Joel Tambwe Djeko – Vladimir Idranyi (Svq).

Belga