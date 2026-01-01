Passer la navigation
Des dizaines de fêtards raccompagnés par les Responsible Young Drivers

Les Responsible Young Drivers ont raccompagné des dizaines de fêtards cette nuit.

La 32e édition du Rapatriement du Nouvel An, organisée par les Responsible Young Drivers (RYD), s’est conclue avec 22 trajets assurés entre minuit et 5 heures et 50 fêtards raccompagnés chez eux en toute sécurité, à bord de leur propre véhicule. Une vingtaine de bénévoles s’étaient mobilisés en Wallonie et à Bruxelles pour mener l’opération.

► Voir notre reportage | Nouvel An : les Responsible Young Drivers forment des bénévoles pour un retour en toute sécurité

L’organisation estime que ces résultats témoignent “d’une mobilisation remarquable” et de “l’engagement sans faille” de jeunes conducteurs soucieux de prévenir les accidents liés à l’alcool au volant.

Parallèlement, en Flandre, les RYD ont également permis à près de 80 fêtards de regagner leur domicile en toute sécurité durant la nuit du Nouvel An.

