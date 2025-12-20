Nouvel An : les Responsible Young Drivers forment des bénévoles pour un retour en toute sécurité

Le 1er janvier, comme chaque année, les Responsible Young Drivers, proposeront aux conducteurs qui ont bu de l’alcool de les ramener gratuitement chez eux en toute sécurité. Ces bénévoles ont reçu une formation aujourd’hui, notamment pour apprendre à gérer les fêtards.

Boire ou conduire, il faut choisir : certains choisissent de rejoindre les Responsible Young Drivers pour le soir du Nouvel An. Ces automobiliste volontaires passeront la nuit à ramener à bon port les conducteurs qui ont bu de l’alcool. Mais pour cela, ils doivent passer un test de conduite, qui a eu lieu ce samedi. L’objectif est de vérifier s’ils ont les compétences nécessaires de conduite mais aussi apprendre à gérer les fêtards.

Toute la journée, à Ganshoren, les bénévoles sélectionnés ont roulé avec un moniteur à l’auto-école Motrex. Sans être un examen officiel, ces tests visent à vérifier le respect du code de la route : priorités, limitations de vitesse, usage des clignotants. Les résultats détermineront le rôle de chaque bénévoles le soir du Nouvel An.

Les Responsible Young Drivers travailleront en binômes le soir du Nouvel An, à Bruxelles et en Wallonie, afin de raccompagner gratuitement à la maison les fêtards qui ont trop bu, mais aussi leur véhicule personnel.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Néo Fasquel et Hugo Moriamé