“On a vraiment perdu la fréquentation du quartier”: les commerçants de la rue du Bailli en colère

Colère des commerçants de la rue du Bailli, à Ixelles: après presqu’un an de chantier, ils déplorent un manque d’accessibilité et le prix du stationnement trop élevé. Des clients fidèles auraient aussi perdu leurs habitudes dans le quartier malgré la fin des travaux en mai dernier. Selon eux, aucune solution ne leur a encore été proposée. Du côté de la commune, on dit vouloir “faire revenir tout le monde dans la rue du Bailli”, avec plusieurs événements prévus comme la Fête de la musique au Châtelain et le “Summer Bailli”. On rappelle aussi la nouvelle politique de stationnement en cours à Ixelles depuis le 1er juin.

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Depuis la fin des travaux, le tronçon compris entre l’avenue Louise et la rue de Livourne est fermé au trafic. Seuls les taxis, les services de secours, les cyclistes et certains véhicules autorisés peuvent circuler sur ce nouveau “semi-piétonnier”. La mesure a été décidée par la STIB, la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles pour améliorer la circulation des bus et des trams, notamment la ligne 81.

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■ Reportage de Valentine Rolus et Bétarice Broutout