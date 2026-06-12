Le projet Musée du Chat enterré : “Porter un éléphant sur les épaules c’est parfois douloureux”

Le musée du Chat ne verra pas le jour à Bruxelles. Philippe Geluck l’a confirmé ce vendredi, mettant fin à un projet lancé en 2014 qui n’a jamais réussi à sortir de terre.

La raison est simple : l’argent. L’ASBL de l’artiste devait financer les aménagements intérieurs du bâtiment, situé rue Royale entre le BIP et Bozar. Mais entre les retards à répétition du chantier et l’inflation, la facture a explosé pour atteindre 7 millions d’euros, soit le double des estimations initiales.

Le coût global du projet est lui passé de 11,7 à 17,8 millions d’euros, majoritairement supportés par la Région bruxelloise via la SAU.

“Les budgets ont explosé et donc moi je ne peux pas matériellement porter ce projet”, confie Geluck. “Les devis, les prévisions ont presque doublé en cette période pour des raisons que l’on connaît, situation internationale, inflation…”



L’auteur-dessinateur dit avoir longtemps hésité avant de se résoudre à lâcher l’affaire. “Ça fait un moment que j’y pense, que ça devenait trop lourd à porter. Je sais que c’est inattendu, mais je vous assure que porter un éléphant sur les épaules c’est parfois un peu douloureux.”

Un autre musée devrait y voir le jour, mais on ignore encore lequel et sous quelle forme.