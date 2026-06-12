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Grand Baromètre : le MR tombe dans les sondages, le PTB arrive en tête

A Bruxelles, le Grand Baromètre confirme la chute du MR et la montée du PTB.

Selon le sondage Ipsos publié ce vendredi pour Le Soir, RTL-TVi, Het Laatste Nieuws et VTM, c’est le PTB qui arrive en tête dans la Région bruxelloise avec 24,8% des intentions de vote, devant le PS à 18,3%.

Le MR, lui, continue de dégringoler. Le parti de Georges-Louis Bouchez tombe à 13,9% dans la capitale, contre environ 22% aux élections de juin 2024. Les Engagés, partenaires gouvernementaux des libéraux, restent stables autour de 10%.

Le sondage a été réalisé auprès de 602 répondants bruxellois entre le 1er et le 9 juin 2026, avec une marge d’erreur de plus ou moins 4 points de pourcentage.

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