L’ARAU présente un contre-projet au “Projet Nord”

Alors que l’enquête publique sur le Projet Nord touche à sa fin, l’ARAU, l’Atelier de Recherche et d’Action Urbaine, monte au créneau et dévoile une vision alternative pour le site de l’ancien CCN, dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles.

Le Projet Nord prévoit la construction de quatre tours sur ce site. Deux à vocation résidentielle, deux destinées à des bureaux. Une orientation que l’ARAU juge problématique, pointant notamment les quelque 170.000 m² de bureaux déjà inoccupés dans le quartier.

En collaboration avec un architecte, l’association propose un tout autre scénario. L’idée centrale est de créer un véritable parvis pour la gare du Nord, en repensant la mobilité aux alentours. Piétons, cyclistes, futurs bus et tramways seraient au cœur d’un espace public repensé, au service aussi bien des usagers de la gare que des habitants du quartier.

L’ARAU met aussi en avant un argument patrimonial fort. Avec la démolition de l’ancien CCN, la gare du Nord est désormais à nouveau visible depuis la rue. Pour l’association, ce monument historique doit redevenir le véritable repère du quartier, et non être éclipsé par de nouvelles tours.

Le projet d’alternative est certes idéaliste dans sa forme, mais ses défenseurs le présentent comme une réponse concrète aux besoins réels des usagers et des riverains, à rebours de plus de 50 ans de logique héritée du plan Manhattan.

L’ARAU sera entendue ce lundi lors de la commission de concertation du Projet Nord, où elle présentera officiellement ses critiques et ses contre-propositions.

■ Reportage de Sarah Uenten et Manu Carpiaux