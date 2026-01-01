684 interventions de police durant la nuit de la Saint-Sylvestre : des policiers et un ambulancier blessés

Le passage à la nouvelle année a été marqué par une nuit chargée mais globalement maîtrisée, avec 684 interventions policières, 70 arrestations et plusieurs incidents liés aux feux d’artifice.

Les services de police de la capitale sont intervenus à 684 reprises entre 18h00 et 06h00 lors de la nuit de la Saint-Sylvestre sur le territoire de la Région bruxelloise, a indiqué jeudi matin la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles. Les autorités dressent le bilan du passage à la nouvelle année: chargé mais globalement maîtrisé, dans le cadre du service normal et des festivités du Nouvel An.

La nuit a été marquée par une forte affluence en plusieurs points de la capitale. Environ 60.000 personnes se sont rendues à l’Atomium pour assister au feu d’artifice, tandis que 30.000 participants ont pris part au festival FCKNYE organisé à Brussels Expo.

Les célébrations n’ont pas été exemptes d’incidents. Des policiers, des services de secours et des collaborateurs de la Stib ont été pris pour cible à plusieurs reprises par des tirs de feux d’artifice.

Plusieurs trams, bus et éléments de mobilier urbain ont été endommagés. La police fait également état de cocktails Molotov et d’engins pyrotechniques découverts en divers endroits.

Entre 18h00 et 06h00, 70 arrestations administratives ont été effectuées dans l’ensemble de la Région.

Des policiers blessés, un ambulancier agressé

Le parquet communiquera ultérieurement sur les faits judiciaires. Deux policiers de la zone Bruxelles-Midi ont été blessés lors d’un contrôle routier qui a dégénéré, tandis qu’un agent de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a été blessé par des tirs de feux d’artifice.

Les pompiers de Bruxelles sont principalement intervenus pour des feux en plein air et des incendies de véhicules, souvent liés à l’usage de feux d’artifice. Quelques incendies domestiques de faible ampleur ont été maîtrisés sans blessé. Un ambulancier a en revanche été agressé lors d’une intervention et transporté à l’hôpital.

Safe.brussels a indiqué que l’ensemble des interventions de cette fin d’année fera l’objet d’une analyse approfondie par son Observatoire, dont les résultats sont attendus d’ici mars 2026.

Belga – Photo : Belga Image