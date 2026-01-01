LEZ, précompte immobilier, hausse du tarif de l’eau : voici les changements pour ce début d’année 2026

Cette nouvelle année marque plusieurs changements pour les Bruxellois.

L’année 2026 apportera de nombreux changements dans les domaines de la mobilité, de la fiscalité, du travail, du logement et des services publics. BX1 fait le point.

Mobilité et transports

• Zone de basses émissions (LEZ) à Bruxelles : les véhicules diesel Euro 5 et essence Euro 2 seront interdits dans la Région de Bruxelles-Capitale. Une tolérance jusqu’au printemps 2026 est prévue, avec avertissements puis sanctions trois mois après. Les véhicules neufs commandés avant le 31/12/2025 sont exemptés.



• Nouveaux panneaux de signalisation : plus de 45 panneaux et symboles routiers nouveaux entreront en vigueur dans toute la Belgique à partir du 1er septembre 2026.



• Feux de circulation intelligents : Bruxelles prévoit l’installation de feux intelligents à toutes les intersections régionales.



• Interdiction de certains deux-roues à Bruxelles : vélos et trottinettes seront interdits dans l’axe principal du piétonnier central (de la rue de l’Évêque à la place Fontainas).



• Fin des anciennes dispenses pour la ceinture : les dérogations délivrées avant le 1er mars 2022 seront invalides. Une nouvelle demande avec certificat médical sera nécessaire.

Logement

• Normes minimales de qualité : tous les logements locatifs devront respecter de nouvelles normes de sécurité et de salubrité, incluant protections contre le CO, sécurité électrique et au gaz, ventilation et surface minimale.



• Précompte immobilier : une réduction de 100 euros pour les propriétaires occupants de la Ville de Bruxelles.

• Facture Vivaqua : l’eau bruxelloise change de tarif, elle augmentera de 12,5%. Hausse qui serait liée, entre autres, à l’augmentation des impayés.

• Hausse du tarif social pour l’électricité : le tarif social de l’électricité augmentera de 9 % au premier trimestre 2026, tandis que celui du gaz baissera de 4,9 %, a annoncé mercredi le régulateur fédéral de l’énergie, la Creg.

Fiscalité et entreprises

• TVA : le taux réduit de TVA pour l’hôtellerie, les plats à emporter et certaines activités sportives devrait passer de 6% à 12% dès le 1er mars.



• Facturation électronique obligatoire : toutes les entreprises devront utiliser le réseau Peppol pour leurs factures B2B et B2C. Une tolérance de trois mois est prévue pour celles qui ont commencé les démarches.



• Titres-services à Bruxelles : augmentation du prix d’acquisition (11,40 € pour les 300 premiers titres, 14 € pour les 200 suivants) et suppression de la réduction d’impôt.



• Taxe sur les plus-values : introduction d’une taxe de 10% sur les plus-values, incluant les crypto-actifs, avec abattement annuel de 10.000 à 15.000 €.



• Suppression du Federal Learning Account : le compte formation fédéral disparaît, remplacé dès janvier 2027 par un compte individuel.



• Déclaration simplifiée pour les indépendants mixtes : les petites entreprises ne devront plus faire de déclaration TVA complexe, simplifiant les obligations administratives.



Travail et salaires

• Indexation des salaires : Augmentation moyenne de 2,19% pour plus de 500.000 travailleurs du secteur privé (CP 200), avec incertitude liée au plafonnement de l’indexation pour les salaires supérieurs à 4.000 €.



• Chèques repas : valeur maximale augmentée de 8 à 10 € ; déduction fiscale employeur portée de 2 à 4 €.

• Réforme du chômage : limitation des allocations à deux ans maximum, avec un droit conditionné à la durée de travail antérieure et une mise en œuvre progressive à partir de 2026, assortie de dérogations ciblées pour certaines formations, les plus de 55 ans et des secteurs spécifiques. Elle renforce la dégressivité des allocations, fixées à 65 % du salaire les trois premiers mois, puis 60 %, avant un montant forfaitaire la deuxième année, adapté à la situation familiale. 36 000 Bruxellois concernés d’ici fin juillet.

Santé et services

• Kiné sans prescription : pour symptômes légers, la consultation kiné sera possible sans ordonnance et via téléconsultation.



• Traducteurs-interprètes : le SPF Justice appliquera des intérêts de retard pour les paiements tardifs.

Projets urbains et culturels

• Plan Good Move (Schaerbeek) : propositions de révision attendues d’ici mi-2026.



• Appel à projets culturels “Stadsmakers” : lancement pour l’année 2026.



• Taxe cyclopartage à Etterbeek : introduction d’une taxe sur les services de vélos, trottinettes et scooters partagés.



Entreprises

• Nouveau CEO chez Bpost : Rainer Kiefer prendra la tête de la division logistique « 3PL Europe & Staci Americas ».

