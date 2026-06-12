Le Musée de la BD consacre une exposition aux 20 ans de la série “Seuls”

Le Musée de la BD de Bruxelles a annoncé vendredi l’ouverture de l’exposition “Seuls, même pas peur (d’avoir peur !)”, consacrée à la série de bande dessinée créée par Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti, mise en couleurs par Usagi. L’exposition sera accessible au public du 13 juin au 15 novembre.

L’événement célèbre les vingt ans de cette saga jeunesse lancée en 2006 et qui a conquis plus de trois millions de lecteurs. La série raconte l’histoire d’un groupe d’enfants confrontés à la disparition soudaine de tous les adultes. Entre aventure, fantastique, suspense et horreur, l’œuvre aborde des thèmes tels que la solitude, le deuil, les rapports de pouvoir, la violence sociale ou encore la survie.

Conçue par le commissaire Thierry Bellefroid et la scénographe Élodie Descoubes, l’exposition propose un parcours immersif et labyrinthique inspiré de l’univers des “Limbes”, où évoluent les protagonistes de la série. Décors, agrandissements, projections et dispositifs en trois dimensions plongent les visiteurs dans cet environnement sans adultes. Un espace de lecture permet également de découvrir ou redécouvrir les albums.

Le parcours s’achève par une plongée dans les coulisses de la création. Les visiteurs découvrent notamment l’atelier du dessinateur Bruno Gazzotti ainsi que l’univers de travail du scénariste Fabien Vehlmann. Croquis, storyboards, planches originales et documents préparatoires y sont présentés. Des auteurs qui se disent émus de célébrer les vingt ans de la série. Fabien Vehlmann évoque “une chance” de voir encore de nouveaux lecteurs découvrir l’œuvre, tandis que Bruno Gazzotti qualifie l’exposition d'”aboutissement de vingt ans de travail”.

Belga