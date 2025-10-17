Schaerbeek : le plan GoodMove sera ajusté d’ici mi-2026, promet la majorité

Le Plan GoodMove de Schaerbeek devrait être revu d’ici le milieu de l’année prochaine, a indiqué la majorité locale lors du conseil communal de ce mercredi soir.

Interrogée au cours du conseil communal qui s’est tenu ce mercredi soir, l’échevine de la mobilité de Schaerbeek, Justine Harzé (PS) a annoncé que des propositions “très concrètes” devraient être formulées d’ici mi-2026. “Je n’ai ni oublié ni minimisé les problèmes rencontrés. (…) Ces premiers mois ont servi à écouter, consulter et comprendre, pour éviter les erreurs du passé“, a-t-elle indiqué, en précisant avoir rencontré les riverains, commerçants, parents et directions d’école.

L’échevine Harzé répondait ici à une interpellation du conseiller Elias Ammi (Team Fouad Ahidar) consacrée à la réévaluation des mailles du plan régional de mobilité. Le conseiller avait dénoncé “l’entêtement politique et les promesses oubliées : plus de quatre ans après le lancement du plan, les Schaerbeekois ne comprennent toujours pas le désordre engendré par un dispositif censé leur faciliter la vie“. De même, Georges Verzin (1030 Ensemble) avait lui rappelé que “le PS et le MR, aujourd’hui aux affaires, avaient promis du changement” durant leur campagne. Le PTB soutient lui aussi la demande de réévaluation, évoquant la “colère légitime” suscitée par le plan. “Les Schaerbeekois s’impatient et attendent des signes clairs d’adaptation aux réalités locales“, a aussi ajouté Emel Köse (Les Engagés), dans la majorité.

Un diagnostic par quartier en préparation

Pour mener ces ajustements, la majorité schaerbeekoise indique avoir réalisé une campagne de comptage du trafic au mois de juin. De même, un diagnostic complet par quartier est en préparation avec Bruxelles Mobilité et deux bureaux d’études.

