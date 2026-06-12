Woluwe-Saint-Lambert : un projet pilote pour le traitement accéléré des demandes qui ont peu de chances d’aboutir

Un projet pilote visant à accélérer la procédure d’asile pour les demandeurs qui ont une faible chance d’obtenir une protection débute vendredi au centre d’accueil d’urgence Ariane de la Croix-Rouge à Woluwe-Saint-Lambert, annonce la ministre de l’Asile et de la Migration Anneleen Van Bossuyt. Le centre disposera de 200 places à cet effet.

L’objectif est de mener à bien l’ensemble de la procédure d’asile, de l’enregistrement à un éventuel recours, et jusqu’à l’arrêté de retour, en trois mois, grâce à une meilleure coordination des services concernés. Actuellement, une telle procédure dure en moyenne 16,5 mois, affirme la ministre dans un communiqué.

À l’issue de ce projet pilote, Anneleen Van Bossuyt étudiera les possibilités de généralisation du dispositif. La ministre évoque “une étape logique vers une politique d’asile plus efficace et plus rigoureuse”. “Nous envoyons un signal clair : demander l’asile en Belgique n’a aucun sens si, par exemple, c’est pour des raisons purement économiques.” Parallèlement, une procédure rapide est, à ses yeux, “plus juste pour les personnes concernées, moins coûteuse pour le contribuable, plus efficace pour nos services et nécessaire pour réduire la pression sur les centres d’accueil en général”.

Belga