“Commerces en Fleurs” revient avec une édition aux couleurs des années 70

Le centre de Bruxelles se parera de fleurs et d’une ambiance rétro à partir du 13 août.

Pour sa sixième édition, l’événement “Commerces en Fleurs” proposera un parcours végétalisé dans les rues commerçantes du Pentagone, en écho au retour du Tapis de Fleurs sur la Grand-Place. Du 13 au 30 août, les visiteurs pourront suivre une balade d’environ une heure trente autour de la place Saint-Jean. Au fil du parcours, 22 installations florales transformeront l’espace public en rendant hommage à l’esthétique des années 1970 et au mouvement “Flower Power”.

L’événement ne se limitera pas aux espaces extérieurs. Une cinquantaine de commerces participeront également à l’opération en décorant leurs vitrines sur le thème des seventies. Certains enseignes proposeront aussi des animations ou des offres spéciales pendant toute la durée de l’événement.

► Reportage | Pour la première fois de son histoire, le tapis de fleurs est composé de dahlias

Tapis de Fleurs

Cette nouvelle édition de “Commerces en Fleurs” coïncidera avec le retour du Tapis de Fleurs sur la Grand-Place. Organisée du 13 au 16 août, la 24e édition de cette manifestation mettra à l’honneur les relations entre la Belgique et le Japon.

Le célèbre estampe “La Grande Vague de Kanagawa” du peintre japonais Hokusai sera reproduite à l’aide de plus de 500.000 dahlias sur une surface d’environ 1.300 m², transformant une nouvelle fois la Grand-Place en une immense composition florale.

Autre clin d’œil de cette édition : le Manneken Pis revêtira lui aussi une décoration fleurie entre le 13 et le 30 août.