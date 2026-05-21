Le tapis de fleurs de Bruxelles revient en août avec le Japon à l’honneur

Du 13 au 16 août prochains, la célèbre “Grande Vague de Kanagawa” du peintre japonais Hokusai sera ainsi représentée au coeur de la Grand Place, à l’aide de 500.000 dahlias couvrant une surface de près de 1.300 mètres carrés.

La conception du motif de ce nouveau tapis de fleurs a été confiée à l’artiste japonais Hiro Sugiyama et son collectif “Enlightenment”. A travers cette oeuvre éphémère, ce professeur de l’Université des Arts de Kyoto souhaitait moderniser le tableau d’Hokusai. “Je cherche à relier passé et futur, culture japonaise et art contemporain”, explique-t-il.

“L’amour des fleurs est un langage universel. Au Japon comme en Belgique, les fleurs occupent une place particulière, ancrée dans nos vies culturelles et sociales“, se réjouit de son côté l’ambassadeur du Japon en Belgique, Takeshi Osuga.

► Reportage | Pour la première fois de son histoire, le tapis de fleurs est composé de dahlias

Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, un second tapis de fleurs sera également installé au sein de la Bourse de Bruxelles, sous le thème du houblon, en tant que symbole du patrimoine brassicole belge.

Des spectacles de sons et lumières seront par ailleurs présentés sur la Grand-Place, chaque jour de l’évènement entre 21h00 et 23h00.

Il sera en outre possible d’acheter des tickets pour observer le tapis de fleurs depuis le balcon de l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Ces visites se dérouleront entre 14h00 et 18h00 le 13 août, et entre 10h00 et 22h00 du 14 au 16 août. La Grand-Place restera, elle, librement accessible durant toute la durée de l’évènement.