Grève dans les écoles : des enseignants de Schaerbeek corrigent des copies dans la rue pour “montrer le travail invisible”

Quatrième jour de grève dans les écoles francophones. La grogne des professeurs se poursuit face aux réformes voulues par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Aujourd’hui, des enseignants de Schaerbeek ont corrigé des copies dans la rue pour se faire entendre.

Après de larges manifestations, les enseignants en grève se concentrent désormais sur des actions de sensibilisation plus ciblées aux abords des écoles. C’était le cas ce jeudi matin devant l’école Louise de Marillac à Schaerbeek où une dizaine d’enseignants ont symboliquement corrigé des copies à même la rue – une action devenue un classique dans ce mouvement – pendant que leurs collègues se chargeaient de distribuer des tracts aux passants. “L’idée est de montrer tout le travail invisible que le public ne voit pas“, explique Lucie Bertrand, institutrice depuis bientôt dix ans. “Il y a toujours une culpabilité de laisser nos élèves sans nous, mais je pense qu’il est important de marquer le coup parce qu’au final c’est surtout pour eux qu’on le fait.”

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Dans le viseur de ces professeurs de primaire : la baisse du budget pour la rénovation et l’entretien des bâtiments, la baisse du financement du matériel scolaire gratuit ou encore la baisse de moyens alloués à l’encadrement différencié. “Des moyens qui permettent aux écoles de tenter vaille que vaille de pouvoir prendre soin et de développer au maximum le bien-être et les compétences des enfants qui présentent des besoins spécifiques“, pointe Walter Putman, délégué CSC Enseignement.

Dix jours de grève, mais pas de front commun

Au total, neuf professeurs sur dix sont en grève dans cette école aujourd’hui. Sur Bruxelles, une quarantaine d’écoles affiliées à la CSC mènent des actions en ce moment. Le syndicat a annoncé avoir déposé un préavis de grève d’une durée de dix jours, jusqu’au 27 mai, qui devrait être, en principe, la date du vote du décret-programme. Il prévoit de mettre en œuvre toutes les mesures d’économies annoncées l’automne dernier.

■ Reportage de Simon Breem et Béatrice Broutout