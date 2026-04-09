Le personnel des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles manifeste contre les mesures d’austérité

Plus de 1.500 manifestants ont commencé à se rassembler jeudi vers 9h30 à la gare du Midi, à Bruxelles, pour dénoncer les récentes réformes et mesures d’économie décidées par le gouvernement MR-Engagés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Issus des secteurs de l’enseignement, de l’enfance, de la jeunesse, de la culture, ou encore de l’éducation permanente, les protestataires ont prévu de se rendre à pied jusqu’au siège du gouvernement, place Surlet de Chokier, après un arrêt devant les sièges du MR et des Engagés.

Tous entendent contester les réformes ainsi que les mesures d’économies décidées par le gouvernement, mais aussi son manque de concertation. Sur les calicots et banderoles brandis au-dessus de la foule, on pouvait notamment lire les slogans: “L’éducation n’est pas une dépense, c’est la première des défenses”, “MR Criminel” ou encore “Peur de l’avenir”.

Avec leurs masques de martiens, on distinguait nettement dans la foule les enseignants participant au mouvement de contestation parti de la base le mois dernier, “Mars Attacks”.

Cette manifestation conjointe de tous les secteurs de la FWB est la deuxième en quelques mois.

Le 15 décembre, ils avaient déjà été entre 5.000 et 7.000 à défiler dans le centre de Bruxelles pour dénoncer ces mêmes mesures d’économie.

Rédaction/Photos : Valentine Rolus (BX1)