Météo : des éclaircies ce samedi et un temps généralement sec

Il y aura de belles périodes ensoleillées samedi après-midi sur le sud-est du pays tandis qu’ailleurs, les nuages resteront encore bien présents avec quelques éclaircies.

Au fil des heures, le soleil gagnera progressivement du terrain partout, tout en alternant avec quelques champs nuageux. Le temps restera sec. Les températures atteindront 17 ou 18 degrés en Haute Ardenne et à la mer, 18 à 20 voire localement 21 degrés dans le centre du pays, et jusqu’à 22 degrés en Lorraine belge, selon les dernières prévisions de l’IRM.

En soirée et dans la nuit, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux. En Ardenne, des nuages bas se formeront et pourront réduire la visibilité sur le relief ardennais. Le temps restera sec dans la plupart des régions mais un faible risque d’une ondée subsistera sur le nord-est du territoire. Les températures descendront entre 8 degrés en Ardenne, autour de 12 degrés sur le centre et 14 degrés en bord de mer.

Dimanche, après un début de matinée assez lumineux, les nuages deviendront progressivement plus nombreux au fil des heures. Le ciel sera alors partiellement à très nuageux, mais le temps restera généralement sec. On notera toutefois un risque de quelques gouttes ou d’une ondée, principalement près des frontières du nord et de l’est.

En fin de journée, de larges éclaircies feront à nouveau leur apparition. Les maxima oscilleront entre 14 ou 15 degrés en Hautes Fagnes, 18 à 19 degrés dans le centre et 19 à 20 degrés en Lorraine belge.

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