Accident entre un tram et un cycliste sur l’avenue Charles Woeste: le tram 51 brièvement interrompu

Le tram 51 a été interrompu entre les arrêts Cimetière de Jette et Belgica.

Un accident entre un tram et un cycliste est survenu ce samedi matin, peu après 11h, sur l’avenue Charles Woeste, communique la Stib. La société des transports n’est pour le moment pas en mesure d’en dire davantage sur les circonstances précises de l’accident et sur l’état de la victime, si ce n’est qu’elle a été transportée à l’hôpital.

La circulation du tram 51 était interrompue une trentaine de minutes entre les arrêts Cimetière de Jette et Belgica.

BX1 – Photo : Belga Image