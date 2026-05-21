Boris Dilliès et Elke Van den Brandt retirent les blocs de béton de la Toison d’Or : “Ce n’est pas esthétique”

Le gouvernement bruxellois a procédé jeudi au retrait de blocs de béton installés pour la sécurité routière à la Toison d’Or.

Le ministre-président bruxellois Boris Dilliès (MR) et sa collègue verte Elke Van den Brandt (Groen) ont retiré jeudi ensemble les blocs de béton de l’avenue régionale de la Toison d’Or, à la frontière entre Ixelles et Bruxelles-Ville. Ils l’ont fait “pour embellir Bruxelles“, ont-ils déclaré à l’unisson lors d’une conférence de presse. Le gouvernement bruxellois semble ainsi vouloir montrer son unité aux Bruxellois après trois mois. En effet, il n’y a toujours pas de consensus sur le réaménagement du rond-point Louise.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Marjorie Fellinger

Jeudi à 14h30, le ministre-président Dilliès, la secrétaire d’État à l’Urbanisme Audrey Henry (MR) et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt se sont réunis pour assister à l’enlèvement des blocs de béton sur l’avenue de la Toison d’Or et à la station de métro Porte de Namur. Les membres du gouvernement se sont montrés satisfaits, sous l’œil des caméras.

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“Depuis trois mois, je suis à la tête de ce gouvernement, qui s’est clairement engagé à embellir la ville. Nous disons trop souvent – parfois à juste titre – que Bruxelles est la ville du béton. La sécurité routière est importante, mais une ville belle est le moins que nous puissions faire pour les Bruxellois, les navetteurs, les investisseurs, les commerçants et les touristes”, a déclaré le ministre-président Dilliès.

Van den Brandt abonde dans ce sens, soulignant que “Bruxelles doit être belle”. “Ces dernières années, nous avons rattrapé notre retard en matière de sécurité routière en installant des blocs de béton, mais nous avons souvent utilisé des matériaux provisoires. Ce n’est pas esthétique. Avec mon collègue Henry, nous avons décidé de remplacer ces blocs de béton par des poteaux.”

Pourtant, cette conférence de presse semblait quelque peu improvisée, visant à afficher l’unité et la collégialité aux yeux des Bruxellois. Début mai, il était déjà apparu que Dilliès et Van den Brandt n’étaient plus d’accord sur le réaménagement déjà prévu et autorisé du rond-point Louise, situé à seulement deux cents mètres de l’endroit où les blocs de béton ont été retirés jeudi.

Belga – Photo : Belga Image