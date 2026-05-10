Journée de l’Europe: un drapeau européen géant déployé sur la Grand-Place

A l’occasion de la Journée de l’Europe, un drapeau européen géant a été déployé samedi sur la Grand-Place de Bruxelles, au terme d’une marche festive depuis le Quartier européen.

La cérémonie incluait également des animations musicales et des performances d’artistes de rue ainsi que des discours du représentant de la Commission européenne en Belgique, Thomas de Béthune, et du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close.

L’événement revêtait également un caractère éminemment politique au-delà de cela.

Dans la salle gothique de l’Hôtel de ville de Bruxelles, Guy Verhofstadt, ancien Premier ministre belge et ancien Président de groupe au Parlement européen, et Josep Borrell, ancien Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité ont pris part à un débat.

► Voir notre reportage | Journée de l’Europe : la Commission européenne ouverte au public

Durant une vingtaine de minutes, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a apporté un éclairage direct sur les enjeux géopolitiques qui redéfinissent aujourd’hui le continent européen. Celui-ci a réaffirmé le besoin pour la démocratie que les Européens continuent à défendre et à se mobiliser pour l’Ukraine.

“À Bruxelles, capitale de l’Europe, nous avons choisi de faire de la Journée de l’Europe un moment vivant de débat, de culture et de rassemblement“, a commenté pour sa part le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS) à l’issue de l’événement. “Pendant deux jours, notre ville a fait dialoguer les idées, les générations et les sensibilités autour de ce qui fonde le projet européen : la démocratie, l’ouverture, la solidarité et la liberté. Accueillir des figures majeures du débat européen au cœur de l’Hôtel de Ville, faire vibrer la Grand-Place au rythme d’une scène culturelle ouverte à toutes et tous, permettre aux citoyens de visiter les institutions européennes, c’est aussi notre manière d’affirmer ce que Bruxelles représente pour l’Europe et pour le monde“.

Belga – Photo : Belga Image