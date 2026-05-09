Journée de l’Europe : la Commission européenne ouverte au public

Ce samedi c’est la journée de l’Europe. Une journée fêtée dans toute l’Union européenne et donc tout particulièrement à Bruxelles, où la Commission européenne ouvrait pour l’occasion ses portes au public.

L’objectif : mieux comprendre le fonctionnement de l’Union européenne, mais aussi rappeler son rôle dans un contexte international marqué par les conflits et les tensions géopolitiques.

Au Berlaymont, des dizaines de stands étaient animés par le personnel de la Commission — ateliers cybersécurité, découverte de l’espace, visite des cabines d’interprétation.

Le mot “démocratie” revenait en boucle sur le mur des souhaits installé pour l’occasion. Selon le dernier Eurobaromètre, 71% des Belges estiment que l’UE reste un lieu de stabilité dans un monde troublé.

■ Reportage de Joachim Vincent et Néo Fasquel