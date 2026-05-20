Plusieurs statues schaerbeekoises vandalisées ou volées: “Ces actes sont inacceptables”

Plusieurs actes de vandalisme et de vol visant des œuvres du patrimoine schaerbeekois ont été constatés, a-t-on appris via la commune bruxelloise mercredi.

Le mémorial dédié à Todor Anguelov a été volé avenue Raymond Foucart et le buste en bronze de Raymond Foucart, ancien bourgmestre de Schaerbeek, a quant à lui été retrouvé au sol après avoir été dégradé.



La commune a appris également le vol de la statue de Cendrillon au parc Josaphat, œuvre de l’artiste Edmond Lefever, installée dans le parc depuis 1905.

La zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode) a confirmé ces actes, et a dressé deux procès-verbaux. Une enquête judiciaire est en cours et la commune déposera plainte.

“Ces actes sont inacceptables“, dénoncent les autorités locales. “Au-delà de leur valeur artistique et patrimoniale, ces œuvres font partie de l’histoire, de la mémoire et de l’identité de Schaerbeek. S’attaquer à ces monuments, c’est s’attaquer à notre patrimoine commun et au respect dû à celles et ceux qui ont marqué l’histoire de notre commune.”

La commune espère que “les auteurs seront identifiés rapidement, que les œuvres volées pourront être retrouvées et que les dégradations seront réparées dans les meilleurs délais“.

Belga – Photo : Facebook