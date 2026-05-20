Un nouveau complexe pour les écoles des Rainettes et des Étangs

Un chantier de grande ampleur prend fin à Anderlecht. Les anciens bâtiments des écoles des Rainettes et des Etangs ont été rénovés et agrandis, avec une extension moderne et un terrain multisports… sur le toit.

■ Visite des lieux avec Jean-Christophe Pesesse

Le nouveau complexe scolaire Les Rainettes – De Vijvers a été inauguré ce mercredi 20 mai. Au total, 125 enfants francophones et 235 élèves néerlandophones ont intégré les nouveaux bâtiments, situés au croisement des avenues Marius Renard et Romain Rolland.

Plusieurs années de travaux ont été nécessaires pour faire émerger un tout nouvel ensemble architectural, avec un terrain multisports aménagé sur le toit du bâtiment, “de spacieux volumes de classe, une communication harmonieuse entre les différentes sections et une grande luminosité mais aussi une meilleure fluidité pour permettre plus d’échanges et d’innovations pédagogiques”, ainsi qu’une attention particulière à la végétalisation des lieux.