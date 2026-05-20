Une école maternelle de Laeken célèbre la diversité culturelle avec une journée pour les enfants et les parents
On dénombre aujourd’hui plus de 100 langues parlées à Bruxelles. En cette Journée mondiale de la diversité culturelle, coup de projecteur sur une initiative de l’école maternelle des Magnolias, à Laeken : parents et enfants ont pu lire une histoire dans leur langue maternelle.
“On a plus de 30 nationalités. Aujourd’hui, c’était un jour spécial pour chanter dans d’autres langues, goûter des spécialités culinaires d’autres pays et d’autres cultures“, explique Houda Salhi, la directrice de l’école maternelle “Les Magnolias”. “Ce sont les citoyens de demain et je pense que le vivre-ensemble commence dès la maternelle en s’ouvrant aux langues, aux cultures différentes et aux autres“.
■ Reportage de Romain Vandenheuvel