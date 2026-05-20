Sven Gatz ne sera plus conseiller communal à Jette: il cède son mandat à Jonas Hatem

Après avoir siégé plus de 20 ans comme conseiller communal à Jette, l’ancien ministre bruxellois du Budget, Sven Gatz (Anders), a annoncé mercredi son retrait de la vie politique locale.

Le député régional bruxellois cède son mandat local à Jonas Hatem, actuellement élu au conseil de l’action sociale (CPAS) de la commune.

Pour expliquer son départ, M. Gatz avance des considérations de santé ainsi que ses résultats lors du scrutin communal d’octobre 2024.

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