La distribution de 200 menus “crousty” dégénère à Molenbeek: un policier blessé et trois personnes arrêtées

L’ouverture d’un nouveau fast-food à Molenbeek a attiré plusieurs centaines de jeunes ce mercredi, avant une intervention de la police pour raisons de sécurité.

L’ouverture d’un nouveau fast-food a complètement dégénéré à Molenbeek ce mercredi. Le nouvel établissement “Desy Crousty” avait promis 200 menus “crousty” (du riz blanc, du poulet frit et des sauces) pour célébrer son ouverture : entre 300 et 500 jeunes ont répondu présents, rapportent nos confrères de Bruzz et de la DH.

Face à cet afflux, la police, qui avait été prévenue à l’avance, a décidé d’intervenir en annulant l’événement et en fermant la circulation sur la chaussée de Ninove, pour des raisons de sécurité.

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La décision n’a pas plu à certains participants, qui se sont mis à lancer des pierres sur les agents, explique la zone de police Bruxelles-Ouest à Bruzz. Un policier a été légèrement blessé. Trois personnes ont été arrêtées. Le calme est progressivement revenu dans le quartier.

Il s’agit du deuxième établissement “Desy Crousty” en Belgique, le premier étant situé à Namur.



BX1 – Photo : TikTok