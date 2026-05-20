Avis de recherche: Chryssoula Misdaniti, 80 ans, a disparu depuis mardi

À la demande du parquet de Bruxelles, la police fédérale diffuse un avis de recherche pour une octogénaire disparue à Bruxelles.

Le mardi 19 mai 2026 vers 12h00, Chryssoula MISDANITI, une femme âgée de 80 ans, a quitté le Samu social situé rue du Petit Rempart à Bruxelles. Depuis, elle ne s’est plus manifestée.

Chryssoula mesure 1m50 et est de corpulence très mince. Elle a les cheveux gris mi-longs et une frange. Elle s’exprime en français, grec, polonais, anglais et espagnol.

Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon en jeans gris et un gilet de couleur parme.

Cette personne peut paraître confuse et désorientée.

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