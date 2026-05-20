Des dépistages gratuits dans les hôpitaux pour détecter le “tueur silencieux”, l’hypertension artérielle

En Belgique, environ 3,6 millions de personnes souffrent d’hypertension artérielle, souvent sans le savoir. Cette maladie touche une grande partie de la population adulte, avec une proportion plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

Le dépistage s’est amélioré au fil des années, mais de nombreux patients restent encore mal suivis ou insuffisamment traités. En mai, onze hôpitaux en Belgique – dont 4 à Bruxelles – prennent part à une campagne nationale de dépistage gratuit de l’hypertension, dans le cadre du May Measurement Month (MMM).

“On a des problèmes de haute tension dans la famille. C’est génétique. Du coup j’en ai profité, car j’ai peur d’avoir une attaque ou de me retrouver comme mon frère avec un AVC“, nous confie un homme venu tester sa tension artérielle aux Cliniques Universitaires Saint-Luc.

Surnommée le “tueur silencieux”, l’hypertension évolue généralement sans symptômes visibles. Pourtant, elle augmente fortement le risque de maladies graves comme l’infarctus, l’AVC, l’insuffisance cardiaque ou rénale, et peut rester longtemps non détectée sans contrôle médical.

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