Le Théâtre américain du Heysel devrait devenir un pôle culturel flamand

Le théâtre américain doit à l’avenir devenir un pôle culturel flamand au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, ont annoncé mercredi les ministres flamandes Caroline Gennez et Cieltje Van Achter, lors d’une visite de presse de l’ancien pavillon américain de l’Expo 58, occupé ensuite par la VRT.

Le gouvernement flamand a reçu lundi le bail emphytéotique du bâtiment (99 ans), après l’approbation par le Conseil de la Ville de Bruxelles. Caroline Gennez et Cieltje Van Achter se sont réjouies de ce transfert de bail et rêvent de voir émerger un pôle culturel flamand dans le parc d’Osseghem à Laeken, à la frontière des communes flamandes de Meise, Grimbergen et Vilvorde.

Le théâtre américain a été construit en 1958 pour l’exposition universelle. Après l’Expo 58, la VRT a utilisé l’ancien pavillon, notamment pour des enregistrements studio. La chaîne publique flamande a quitté les lieux en 2012, et le bâtiment est resté inoccupé depuis.

Le gouvernement flamand ne souhaite plus laisser ce monument historique, vide depuis près de 15 ans, se dégrader et entend le transformer en un pôle culturel flamand à Bruxelles. Une étude de faisabilité a déjà démontré le potentiel considérable de cette reconversion, sous réserve de travaux de rénovation approfondis.

La Communauté flamande investira, via le cabinet Gennez, plus de 2,5 millions d’euros par an, afin de redonner vie au bâtiment. Le prochain gouvernement flamand devra ensuite se prononcer sur le projet d’aménagement définitif. En attendant, le gouvernement flamand prévoit d’ouvrir temporairement le bâtiment au public.

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Cette utilisation temporaire permettra de tester différentes fonctions et partenariats. “Les décisions majeures concernant les investissements pour la rénovation ne pourront être prises qu’après cette phase test“, ont indiqué les ministres. L’objectif est qu’après la reconversion, la rénovation et l’utilisation temporaire du théâtre Américain, un projet d’avenir clair soit mis en place, offrant un espace dédié aux arts visuels, au son et à l’innovation.

Ainsi, le bâtiment pourra devenir un lieu de création, d’expérience et de partage culturel. “Ce projet doit être artistiquement ambitieux, mais aussi tourné vers l’avenir et économiquement viable. À long terme, le bâtiment pourrait accueillir des auditoriums, des espaces de répétition et de production, des ateliers, des résidences, des événements publics et des espaces d’accueil, entre autres, et servir de lieu d’implantation pour des partenaires artistiques et économiques“, ont précisé les ministres Van Achter et Gennez. Une salle de concert est également une option.

Avant cela, des décisions doivent encore être prises quant à l’envergure du projet. L’étude de faisabilité indique également qu’un partenariat public-privé est souhaitable pour assurer la pérennité du bâtiment. Un investissement ou une exploitation purement public ou purement privé ne suffirait pas à garantir la rentabilité. L’état technique du bâtiment, les normes acoustiques, la mobilité, ainsi que son intégration au sein du parc de Laeken nécessitent également des investigations complémentaires.

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“Grâce à cet investissement, nous souhaitons créer un espace où les artistes pourront créer, expérimenter et collaborer, afin que le théâtre américain redevienne un véritable incubateur de talents, d’imagination et de rencontres à Bruxelles“, a expliqué Mme Gennez.

“Ce site a tout pour devenir un pôle culturel flamand dynamique dans notre capitale, comme l’a confirmé l’étude de faisabilité. Il nous faut maintenant concrétiser ce potentiel progressivement, par le biais d’une occupation temporaire, de recherches complémentaires et d’une collaboration étroite avec les partenaires publics et privés“, a ajouté Mme Van Achter.

Belga – Photo : Belga Image