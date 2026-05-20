Congés pénitentiaires accordés à Mohamed Bakkali, le cerveau des attentats de Paris

Condamné en France pour son rôle de logisticien dans les attentats du 13 novembre 2015, Mohamed Bakkali a obtenu six congés pénitentiaires décidés par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles, selon La Capitale.

Mohamed Bakkali, actuellement détenu à la prison d’Ittre, a obtenu six congés pénitentiaires de 36 heures chacun. La décision a été prise par le tribunal de l’application des peines (TAP) de Bruxelles le 11 mai dernier, rapporte le quotidien La Capitale.

Condamné en France à 30 ans de prison pour son rôle de logisticien dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ainsi que pour l’attentat manqué contre un Thalys en 2015, il avait également déjà été condamné à 25 ans dans ce second dossier.

Selon La Capitale, le parquet de Bruxelles avait rendu un avis négatif dans ce dossier, mais ne dispose pas de possibilité de faire appel de la décision du TAP.

Toujours d’après le média, Mohamed Bakkali a déjà bénéficié de plusieurs permissions de sortie depuis juillet 2025. Le tribunal a estimé qu’il n’existait pas d’obstacle légal à l’octroi de ces congés et a relevé des démarches visant à renouer des liens avec la société, ainsi que des rencontres avec des victimes.

Le parquet national antiterroriste français avait par ailleurs ramené en 2022 les peines prononcées à un maximum légal de 30 ans. Après son transfert en Belgique, Bakkali est soumis au régime d’exécution des peines belge, ce qui permet notamment d’envisager une libération conditionnelle après un tiers de peine purgé, précise encore La Capitale.