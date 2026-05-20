Grand nettoyage du mobilier urbain dans le centre-ville

La Ville de Bruxelles a lancé une vaste opération de nettoyage du mobilier urbain dans le centre-ville. Bancs, poubelles, panneaux ou encore fontaines sont nettoyés à la vapeur et à l’eau surchauffée en vue de préparer l’espace public pour l’été.

Une opération de nettoyage du mobilier urbain est actuellement en cours dans le centre de Bruxelles. Elle est menée à l’initiative de l’échevin de la Propreté publique Anas Ben Abdelmoumen (PS).

Sont concernés notamment les bancs publics, poubelles intelligentes, toilettes publiques, fontaines à eau, potelets, mâts d’éclairage, panneaux de signalisation, jardinières, arceaux et box à vélos, ainsi que les kiosques. Les autocollants et graffitis sont d’abord retirés, avant un nettoyage à la vapeur et à l’eau surchauffée.

L’opération doit s’étendre sur une dizaine de jours. Elle vise à remettre à niveau l’ensemble du mobilier urbain du centre-ville en préparation de l’été.

L’échevin de la Propreté publique, Anas Ben Abdelmoumen, indique que cette action s’inscrit dans une stratégie de renforcement du nettoyage de l’espace public.

Il rappelle également que les dégradations et graffitis sur le mobilier urbain sont interdits et peuvent faire l’objet de sanctions.

Photo: Ville de Bruxelles