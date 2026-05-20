L’enquête pour faits de mœurs contre un ex-présentateur de Play Nostalgie est terminée

L’enquête visant l’ancien présentateur de Play Nostalgie B.D.R. est clôturée. Le parquet de Bruxelles doit désormais saisir la chambre du conseil.

L’enquête visant B.D.R., ancien présentateur de la station de radio flamande Play Nostalgie, pour possession d’images de violences sexuelles sur mineurs est terminée. Le parquet de Bruxelles a confirmé mercredi l’information rapportée par plusieurs médias. Il doit désormais porter le dossier devant la chambre du conseil.

L’enquête a débuté à l’été 2025 à la suite d’une plainte déposée par l’épouse du suspect, journaliste à VRT NWS. Celle-ci aurait découvert les images sur le disque dur de son mari.

“L’homme a été inculpé pour possession d’images d’abus sexuels sur mineurs”, explique Laura Demullier, porte-parole du parquet. “L’enquête a été clôturée et le juge d’instruction a transmis le dossier au parquet. Le parquet va désormais rédiger un réquisitoire.” Le dossier passera ensuite en chambre du conseil.

L’ancien animateur radio a été remis en liberté peu après son arrestation. Son contrat avec Mediahuis a été résilié.

Belga – Photo : Belga Image