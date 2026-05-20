La saison des pollens de graminées a commencé: une personne sur six touchée par des symptômes allergiques

La saison des pollens de graminées a commencé, marquant le début d’une période de huit à 12 semaines durant laquelle les patients allergiques à ce type de pollen présentent un risque accru de symptômes, a annoncé mercredi Sciensano.

La période des pollens de graminées s’étend traditionnellement de mai à juillet et constitue la saison pollinique la plus importante en Belgique. Ces pollens sont le principal déclencheur d’allergies saisonnières puisque au moins une personne sur six présente des symptômes en pleine saison, rappelle Sciensano.

Cette année, la saison débute à une période habituelle. Au cours des derniers jours, le réseau de surveillance “AirAllergy” a mesuré, à Bruxelles, des valeurs de concentration en pollen de graminées de plus de 5 grains par mètre cube d’air. Des valeurs qui devraient continuer à augmenter dans les jours et semaines à venir. “La plupart des réactions allergiques surviennent dès que le seuil de 50 grains de pollen par mètre cube est dépassé. Cela se produit généralement à partir du mois de juin, mais s’est déjà observé ces derniers jours dans le sud-est du pays“, explique Nicolas Bruffaerts, collaborateur scientifique au service de Mycologie et Aérobiologie de Sciensano, cité dans un communiqué.

Les observations réalisées sur plusieurs décennies par Sciensano montrent cependant une évolution progressive de la saison. Le début des émissions de pollen de graminées tend à survenir de plus en plus tôt dans l’année, un phénomène cohérent avec les effets du changement climatique, notamment l’augmentation des températures printanières. Cette avancée du début de saison contribue à un allongement de la période d’exposition aux pollens. Contrairement aux pollens d’arbres, souvent libérés sur des périodes courtes et intenses, les pollens de graminées s’accumulent en effet progressivement dans l’air.

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Les symptômes les plus courants de l’allergie au pollen sont des picotements, des démangeaisons à l’arrière de la bouche et dans la gorge, des larmoiements et des rougeurs aux yeux, des éternuements, le nez bouché, les sinus encombrés, des écoulements nasaux, des difficultés respiratoires ou encore une perte d’odorat et de goût. Des symptômes qui peuvent aisément se confondre avec ceux de la grippe, du Covid-19 ou d’un rhume, à la grande différence qu’une allergie ne provoque ni fièvre ni douleurs musculaires.

Plusieurs gestes permettent de restreindre l’exposition aux pollens: notamment se nettoyer le nez avec de l’eau physiologique ou saline, porter des lunettes (de soleil) à l’extérieur ou en voiture ou encore aérer les espaces intérieurs, de préférence après une averse ou le matin lorsque les concentrations de pollen sont basses.

Belga – Photo : Belga Image