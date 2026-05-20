Tribunal du travail Bruxelles : Le prononcé sur le statut de salarié des livreurs Uber Eats est remis au 8 juin
Le prononcé attendu mercredi dans l’affaire qui oppose la plateforme Uber Eats à trois anciens livreurs qui réclament le statut de salarié a été remis au 8 juin par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Uber Eats conteste devant le tribunal du travail l’avis remis en mai 2024 par la Commission relations de travail (CRT). Cette dernière avait appelé à requalifier les trois livreurs comme salariés. Une série de critères attestent, selon la CRT, de la position d’autorité exercée par la plateforme Uber Eats sur les travailleurs. L’avis de la Commission relation de travail, suivi par l’ONSS et l’auditorat du travail, appelle dès lors à régulariser le statut des trois coursiers en tant que salariés.
Les trois travailleurs d’Uber Eats, qui défendent leur droit au travail dans ce dossier, étaient respectivement actifs pour la plateforme Uber Eats depuis 2018, 2020 et 2022.
Belga