Premier pic pour le pollen de bouleau : “On peut s’attendre à 2 à 3 semaines avec des taux élevés”

La saison des pollens de bouleau est actuellement à son apogée. Les concentrations dans l’air et le risque d’allergies pour les personnes sensibilisées atteignent des niveaux très élevés, alerte Sciensano, qui invite les personnes sensibles à prendre toutes les précautions nécessaires.

Les relevés de Sciensano indiquent un taux anormalement élevé de pollens de bouleau relevé mardi, battant largement les niveaux atteints l’année dernière et bien au-dessus de la moyenne des dix années précédentes. Ces niveaux dépassent de 20 fois le seuil critique en grains par mètre cube.

Des niveaux inquiétants étant donné que le bouleau émet de grandes quantités de pollen très allergisant et fait partie des arbres causant le plus d’allergies en Belgique. Au moins un Belge sur dix serait affecté par une allergie à ce type de pollen.

“On a enregistré mardi une valeur très élevée de 2 894 grains/m³ d’air. Ce chiffre est à mettre en perspective. Ce n’est pas la première fois que nous connaissons ce genre de pic. On a connu ce genre de chiffre en 2020 et 2021, ce ne sont pas non plus des taux records”, précise Nicolas Bruffaerts, aérobiologiste chez Sciensano.

Beaucoup plus précoce

Cette année, la saison pollinique du bouleau a commencé beaucoup plus tôt, alors que la dispersion de son pollen n’intervient en moyenne qu’à la fin du mois de mars. Cette précocité de la présence de pollen de bouleau crée un autre effet : un chevauchement avec le pollen du noisetier et de l’aulne. Ces périodes de floraison se superposent de plus en plus souvent, entraînant pour les personnes allergiques une saison pollinique presque ininterrompue.

Pour la suite, Sciensano informe que les taux de grains seront encore très élevés dans les deux, voire trois prochaines semaines. Seules des averses calmeront le phénomène. On peut s’attendre à des pics importants en période de sécheresse, comme c’était le cas en début de semaine.

Sciensano observe aussi que la durée de ces périodes de pollinisation est un peu plus longue dans le temps pour ce qui concerne le bouleau. Le phénomène est aussi plus marqué à Bruxelles, dû à l’environnement urbain avec des températures plus élevées.

D’autres saisons polliniques sont à prévoir. Comme chaque année, ce sont les graminées qui engendrent le plus d’allergies chez les personnes. Elles sont aussi présentes de plus en plus tôt. Le début de la saison des graminées est prévu pour la mi-mai. “Ces changements ont un lien avec le réchauffement climatique”, précise Nicolas Bruffaerts, aérobiologiste chez Sciensano.

Les recommandations

Sciensano donne une série de recommandations pour les personnes allergiques. Il est conseillé de bien suivre les conseils et les traitements de son allergologue. Les asthmatiques ne doivent surtout pas interrompre leur traitement au risque d’être fragilisés face aux infections. Les autres recommandations sont :

Suivez les recommandations et les traitements prescrits par votre médecin

Portez un masque pour limiter l’exposition par les voies respiratoires

Nettoyez votre nez avec de l’eau physiologique

Portez des lunettes (de soleil) pour limiter les réactions de contact

Lavez vos cheveux et vos vêtements régulièrement

Évitez les efforts physiques, surtout pendant les périodes les plus sèches

Utilisez des mouchoirs en papier et jetez-les après chaque utilisation

Ne séchez pas votre linge à l’extérieur

Si vous vous déplacez en véhicule, gardez les fenêtres fermées

Évitez d’ajouter des facteurs irritants ou allergisants dans votre environnement intérieur (tabac, parfums d’intérieur, bougies, encens, produits d’entretien ou de bricolage, etc.)

Consultez régulièrement le site internet www.airallergy.be, l’application mobile AirAllergy (Android et iOS) et le compte X @AirAllergy pour rester informé de l’évolution de la saison pollinique en Belgique

Rémy Rucquoi